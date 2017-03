Commémoration lundi du naufrage du Herald of Free Enterprise

La catastrophe, qui a coûté la vie à 193 personnes, sera commémorée lundi lors d'une cérémonie d'hommage, avant la tenue d'une session académique sur la sécurité maritime.

Le vendredi 6 mars 1987, le Herald of Free Enterprise quittait le port de Zeebrugge avec 80 membres d'équipage, 459 passagers, 81 voitures, 3 bus et 47 camions à son bord. Il devait assurer un trajet de routine entre la ville portuaire belge et Douvres, en Grande-Bretagne.

Mais alors que le navire s'éloignait du port, les portes du garage laissées grandes ouvertes, des tonnes d'eau ont envahi le pont central, provoquant son naufrage en une minute à peine. Le bateau s'est échoué peu avant 19h30 sur un banc de sable à un kilomètre et demi du rivage. Si les opérations de secours ont débuté immédiatement, le temps était toutefois déjà compté pour les près de 200 personnes qui ont perdu la vie, englouties par les eaux ou en situation d'hypothermie. Ce fut la plus grande catastrophe maritime européenne en temps de paix depuis la disparition du Titanic en 1912.

Reconnu responsable du naufrage du navire, le capitaine David Lewry s'est vu retirer sa licence. La compagnie "Townsend Thoresen", elle, a changé de nom pour devenir "P&O European Ferries".

Lundi matin, une cérémonie de commémoration aura lieu au large de Zeebrugge, en présence, notamment, du gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé et de l'ambassadrice britannique Alison Rose. Les survivants, familles et proches des victimes ainsi que les équipes de secours présentes en 1987 ont également été conviés.

A 09h00, trois navires rejoindront le lieu de l'accident pour y saluer la mémoire des victimes. Suivront un hommage floral et une minute de silence avant le retour sur la terre ferme, où un rassemblement est également prévu face au monument commémoratif. Le Seaking de la Défense survolera lui aussi le lieu de la catastrophe.

Après cette cérémonie, une session académique sur la sécurité maritime sera organisée à la base navale de Zeebrugge. Il y sera essentiellement question des leçons qui ont été tirées de la catastrophe ainsi que de la mise en oeuvre des plans d'urgence. Le secrétaire d'Etat en charge de la Mer du Nord Philippe De Backer (Open Vld) devrait également y prendre la parole.