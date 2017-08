Collision avec un destroyer américain près de Singapour: 10 marins sont portés disparus

Dix marins sont portés disparus et cinq sont blessés à la suite d'une collision entre un destroyer américain et un pétrolier battant pavillon du Liberia, l'Alnic MC, survenue tôt lundi matin à l'est de Singapour en eaux malaisiennes, a annoncé l'US Navy.