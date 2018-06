Claude Sérillon: "Je pense qu'il y a une droite et une gauche. Je ne crois pas à la confusion des idées

Présentateur vedette du 20 heures de France 2 dans les années 1990, le journaliste et ancien conseiller de François Hollande revisite, dans son roman Un déjeuner à Madrid, la rencontre entre de Gaulle et Franco, en juin 1970, pour questionner la place du héros en politique et l'injustice du bashing médiatique contemporain.