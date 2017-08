Cing terroristes présumés abattus par la police à Cambrils, au sud de Barcelone

Les Mossos d'Esquadra, la police catalane, ont abattu dans la nuit de jeudi à vendredi, cinq terroristes présumés à Cambrils, dans la province de Tarragone. Les policiers y menaient une opération liée à une seconde possible attaque terroriste, selon l'agence EFE.

"Quatre terroristes présumés abattus à Cambrils et un cinquième blessé", a annoncé la police, sans préciser s'ils étaient liés ou non à l'attentat à la camionnette bélier dans la deuxième ville d'Espagne. La cinquième personne est décédée plus tard.

"Nous oeuvrons dans l'hypothèse que les faits à Cambrils répondent à une attaque terroriste. Nous avons tués les auteurs présumés", ont indiqué sur Twitter les Mossos d'Esquadra.

"Nous oeuvrons dans l'hypothèse que les terroristes abattus à Cambrils sont liés aux évènements à Barcelone et Alcanar", a indiqué le service policier catalan Mossos d'Esquadra sur Twitter.

Un porte-parole du gouvernement régional de Catalogne a indiqué qu'il y avait eu une fusillade dans la station balnéaire où les habitants avaient été vivement priés de rester confinés lors des opératios en cours. Six civils et un policier ont été blessés dans cette opération policière, selon les autorité

Vers 03h00, les autorités indiquaient que la situation était sous contrôle et que les démineurs étaient sur place pour déterminer si les suspects disposaient d'une ceinture d'explosifs.

Selon les médias espagnols, un autre évènement a eu lieu plus tôt dans la localité, une fourgonette fauchant cinq personnes dans le quartier maritime de la petite ville côtière.