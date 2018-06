Chine: des drones déguisés en pigeon et le boom de la reconnaissance faciale

Ce robot bionique est équipé d'une caméra haute définition, d'une antenne GPS et d'un système de transfert de données. Il peut surveiller tout ce qui se passe au sol, révèle le journal hongkongais South China Morning Post. La bestiole, Dove de son petit nom, fait 200 grammes pour 50 centimètres et peut voler jusqu'à 40km/h durant 30 minutes. L'imitation est si réaliste (ces drones peuvent prendre de l'altitude, plonger et accélérer en vol comme le ferait un oiseau), que personne, même les radars ou les autres oiseaux n'arrivent à le détecter.

