"Cher Coluche, si tu voyais Hanouna..."

Dernièrement, je relisais une citation de toi : " Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. " Tu as dû aimer beaucoup de monde... Toi, tu savais rire de tout. Pourtant, il y en avait des trucs qui ne te faisaient pas marrer. De ton côté, faisais-tu rire tout le monde ? Nous, les Belges, par exemple, dont tu imitais si maladroitement l'accent ? On en prenait pas mal dans la tronche, on était un peu les " blondes " de l'époque. Eh bien, on t'aimait quand même. Parce qu'on sentait que c'était pas méchant. Mais surtout, parce qu'on voyait...