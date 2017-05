L'ancienne taupe de WikiLeaks, 29 ans, avait fait fuiter plus de 700.000 documents confidentiels ayant trait aux guerres d'Irak et d'Afghanistan, dont plus de 250.000 câbles diplomatiques qui avaient plongé les Etats-Unis dans l'embarras.

Condamnée en cour martiale à 35 ans de réclusion, la militaire est sortie après seulement quelques années derrière les barreaux à la faveur d'une peine commuée par l'ancien président Barack Obama, juste avant qu'il ne quitte la Maison Blanche.