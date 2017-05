Chauffard à New York : ce que l'on sait

"Sur la base de l'information dont nous disposons pour l'instant, il n'y a aucune indication qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme", a déclaré le maire de New York Bill de Blasio sur place, visiblement soucieux de rassurer New-Yorkais et touristes dans un contexte de multiples attentats à la voiture-bélier en Europe.

"L'enquête se poursuit" et les autorités "ont renforcé la présence policière à certains endroits-clé" de cette métropole de 8,5 millions d'habitants, a-t-il ajouté.

Le chef de la police James O'Neill a reconnu "avoir pensé au pire" en apprenant l'incident, avant de "déterminer rapidement que cela ne semblait pas, à ce stade, lié au terrorisme".

Times Square, avec ses théâtres, ses magasins et ses immenses panneaux lumineux est l'une des attractions à ne pas manquer pour les dizaines de millions de touristes qui visitent chaque année le poumon économique américain. Le maire a rappelé que la présence policière y avait été renforcée ces dernières années.

Le dernier attentat à New York remonte à mi-septembre 2016, lorsqu'un jeune Américain d'origine afghane avait placé une mini-bombe dans une poubelle. L'attentat avait fait 31 blessés légers.

L'incident de jeudi est survenu juste avant midi (16H00 GMT), alors que des centaines de personnes flânaient sous le soleil et que débutait la pause déjeuner dans les nombreux immeubles de bureaux alentours.

Une Honda Accord couleur bordeaux est montée à vive allure sur le trottoir de la 7e Avenue, fauchant les piétons sur un peu plus de trois pâtés de maison, de la 42e à la 45e rue.

Une femme de 18 ans a été tuée sur le coup et au moins sept des 22 blessés hospitalisés --parmi lesquels figure sa soeur de 13 ans-- sont dans un état grave, selon les autorités. Elles n'ont donné aucun détail sur leur identité ou leur nationalité dans l'immédiat.

Selon le Daily News, la jeune femme décédée était une touriste du Michigan.

L'ambassadeur de France à Washington Gérard Araud a indiqué qu'il n'y avait pas de Français parmi les victimes.

- Ancien de l'US Navy -

Un photographe de l'AFP, qui se trouvait tout près du lieu de l'accident, a vu la berline débouler à toute allure. "Il y avait des gens par terre", "des gens qui pleuraient", a-t-il indiqué.

"On aurait dit qu'il essayait de renverser tout le monde", a raconté une autre témoin, Annie Donahey, une Anglaise. "Il y avait des gens sur le capot, qui volaient sur les côtés, et la fille qui marchait devant moi avant que je traverse la rue était comme un tas à terre. Elle était clairement morte, tout ça s'est passé si vite", a-t-elle ajouté.

La berline s'est arrêtée après avoir percuté un poteau de signalisation et a pris feu mais l'incendie a été vite maîtrisé, selon les pompiers.

Le conducteur, interpellé après que sa voiture eut heurté des feux de signalisation, a été identifié comme étant Richard Rojas. Les autorités ont indiqué qu'il était américain, un habitant du quartier du Bronx âgé de 26 ans ayant servi dans l'US Navy de 2011 à 2014.

Il avait déjà été arrêté trois fois à New York: en 2008 et 2015, pour conduite en état d'ivresse, et ce mois-ci pour un comportement "menaçant" de nature non précisée, ont détaillé les autorités.

Des analyses sont en cours pour déterminer s'il était en état d'ivresse jeudi matin, a indiqué la police.

Des dizaines de véhicules d'urgence --police, ambulance, pompiers-- étaient sur les lieux, bloquant la place et causant des embouteillages aux alentours de ce point névralgique de Manhattan.

En mai 2010, la police new-yorkaise avait déjoué une tentative d'attentat à proximité de Times Square, la plus sérieuse alerte depuis les attentats du 11 septembre 2001. Un véhicule piégé contenant des matériaux explosifs avait été découvert à proximité de la place, et un immigré pakistanais arrêté puis condamné à la prison à perpétuité.