Chaos à l'aéroport de Lisbonne

Une gigantesque panne d'approvisionnement en kérosène à l'aéroport de Lisbonne a entraîné mercredi l'annulation de 64 liaisons et retardé plus de 300 vols au départ et à l'arrivée, obligeant des dizaines de milliers de passagers à dormir sur place, a indiqué jeudi le gestionnaire des aéroports portugais ANA.