Cette jeune Palestinienne est-elle une héroïne ou une presque terroriste ?

Ahed Tamimi, est une adolescente palestinienne de 16 ans. Elle fait la une des médias depuis que la vidéo, où on la voit bousculer deux soldats israéliens le 15 décembre en Cisjordanie, est devenue virale. Aujourd'hui, un tribunal militaire israélien vient de décider qu'elle devait rester en prison dans l'attente de son procès. Une affaire des plus symboliques, puisque face à l'opinion publique israélienne qui demande vengeance, on oppose le cas des mineurs palestiniens détenus en Israël.