"Celui qui construit des murs ignore les leçons du 20e siècle"

Karel Peeters a tout d'un jeune premier. Il est jeune, intrépide et il possède les traits qui ont valu à son père - le vice-premier ministre CD&V - le surnom de "George Clooney flamand". Il a étudié le droit à la KuLeuven et passe quelques mois de sa dernière année à l'Université Humboldt à Berlin afin d'étudier "le système juridique écoeurant" de l'Allemagne nazie. "Je trouve déprimant que le droit puisse servir de telles atrocités", dit-il. Pourtant, il souhaite s'accrocher à sa discipline, plutôt que de marcher dans les traces de son père. "Je réalise plus que jamais que le droit doit protéger les gens, et non les attaquer. Dame Justice a les yeux bandés : c'est ce que nous devons retenir dans la lutte contre le terrorisme par exemple."

...