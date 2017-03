Ce sont des bergers qui ont tracé de la route de la soie

De l'or, des pierres précieuses, de la soie ou encore du thé: les caravanes de la route de la soie ont transporté, à partir du IIe siècle avant notre ère, de nombreux produits rares le long d'un complexe réseau de sentiers, qui serpentaient de la Chine à la Méditerranée orientale, empruntant notamment d'ardus terrains montagneux.

Selon Michael Frachetti du département d'Anthropologie de l'université de Washington aux Etats-Unis et ses collègues, la route suit d'anciens chemins tracés il y a 4.000 ans par les bergers nomades en quête de pâturages verts pour leurs troupeaux.

Pour arriver à ces conclusions, pas de fouilles à la truelle ou aux pinceaux mais l'utilisation de données satellitaires et de systèmes de modélisation numérique.

Partant du fait, qu'en 4.000 ans, les reliefs des hautes montagnes de l'Asie centrale ont finalement peu changé, Michael Frachetti et ses collègues ont répertorié les lieux où il devait faire bon brouter, en haute montagne pour l'été et à des altitudes plus clémentes pour l'hiver.

Les chercheurs ont ensuite passé ces données au prisme d'un système d'information géographique (SIG), qui analyse les données spatiales et géographiques, et modélisé 500 ans de déplacements de bétails, étudiant les mouvements des animaux comme ils auraient travaillé sur les écoulements de cours d'eau.

Ces sentiers de bergers ne représentent donc pas le chemin le plus court ou le plus facile pour traverser les montagnes escarpées mais bel et bien une façon de relier les meilleurs pâturages d'Asie centrale.

Selon l'étude, les chemins mis en évidence par ces modélisations passent bien par les sites archéologiques de la Route de la Soie et mettent en évidence le rôle des sociétés nomades dans le développement d'un des réseaux les plus étendus de l'histoire humaine.