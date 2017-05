Ce que l'on sait sur l'attentat suicide de Manchester

Le bilan

L'attentat suicide a fait au moins 22 morts et 59 blessés. L'identité des personnes tuées ou blessées n'a pas été confirmée. Les blessés sont soignés dans huit hôpitaux du Grand Manchester, selon le Guardian.

L'explosion

Selon la police, la puissante explosion a eu lieu dans le foyer de la Manchester Arena, une salle de 20.000 personnes, à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande vers 22H30 (21H30 GMT) lundi. Elle a provoqué des scènes de panique dans la salle de concert, mais aussi dehors, où des parents attendaient la sortie de leurs enfants.

Un acte terroriste

L'auteur de l'attaque est mort en faisant détonner un engin explosif, a indiqué la police en évoquant un "acte terroriste". Les enquêteurs tentant actuellement de savoir s'il faisait partie d'un réseau plus large, affirme le Guardian. Aucune arrestation n'a été effectuée.

Zone bouclée

Une large zone autour de l'arène a été bouclée. La gare de Victoria a été fermée et les trains ont été annulés ce mardi. La police a demandé aux personnes de rester éloignées des lieux du drame.

Réaction de la chanteuse

Ariana Grande s'est dite "brisée" par l'attentat. "Brisée. Du fond du coeur, je suis affreusement désolée. Je n'ai pas de mots", a tweeté la chanteuse américaine, actuellement en tournée en Grande-Bretagne.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.