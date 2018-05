Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express Opinion

Ce lien rompu avec les États-unis

L'escalade meurtrière des violences entre Israéliens et Palestiniens dans la bande de Gaza et la confrontation entre l'Etat hébreu et l'Iran sur le sol syrien sont symptomatiques du Moyen-Orient que dessinent les décisions unilatérales et irréfléchies de Donald Trump, la dénonciation de l'accord international sur le programme nucléaire iranien et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël consacrée par le transfert de l'ambassade.