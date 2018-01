Carnaval de Venise (en images)

Le thème choisi cette année est celui du jeu et la foule des spectateurs a pu assister, à la nuit tombée, à un défilé de gondoles illuminées transportant des acrobates sur échasses, clowns et autres animaux exotiques. En attendant l'ouverture officielle du carnaval, qui se déroulera du 3 au 13 février, ce prélude est offert aux Vénitiens sur les rives du Rio de Cannaregio, l'une des voies navigables de Venise qui conduit au Grand Canal.

Le thème du jeu se prête à une multitude d'interprétations qui vont du travestissement, qui est l'essence même du carnaval, "aux formes plus complexes de divertissement que sont le théâtre, l'art ou le cirque", expliquent les organisateurs. Pour son directeur artistique Marco Maccapani, cette édition du Carnaval "se veut un hommage au cirque, cette forme de spectacle antique faite de stupeur, de technique, d'acrobatie et de magie".

Défilés des Doges, concours de costumes et de masques, régates, expositions et concerts sont au programme du Carnaval dont le temps fort sera, le 4 février, le "Vol de l'Ange". Cette tradition veut que la gagnante de la fête des Maries de l'édition précédente (élue parmi les douze plus belles jeunes filles de Venise) se lance, tenue par un filin, du haut du campanile de Saint-Marc pour rejoindre le centre de la place.

Créé à Venise en 1162 au lendemain d'une victoire militaire, le Carnaval de Venise était tombé en désuétude pendant des décennies avant d'être remis au goût du jour par la municipalité en 1980. Ces deux semaines de festivités permettent à la Cité des Doges de s'animer à une période de l'année plutôt morne, et sont rythmées par les soirées masquées et costumées. La ville accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs du monde entier pour cet événement, pour un total d'environ 30 millions par an.