Carles Puigdemont arrêté la frontière allemande

Le dirigeant indépendantiste "a été arrêté aujourd'hui à 11H19 (09H19 GMT, ndlr) par la police autoroutière du Schleswig-Holstein", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police.

"Il est maintenant sous la garde de la police", a-t-il ajouté.

Cette arrestation a été confirmée par la porte-parole du parti de M. Puigdemont, Anna Grabalosa.

"Cela s'est passé au moment où il franchissait la frontière germano-danoise. Il a été bien traité et ses avocats sont là-bas. C'est tout ce que je peux dire", a-t-elle déclaré.

Carles Puigdemont avait fui à Bruxelles fin octobre 2017 pour échapper aux poursuites pour "rébellion" et "sédition" dont il fait l'objet en Espagne, à la suite de la tentative ratée de sécession de la Catalogne l'automne dernier.

L'avocat de M. Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, a précisé sur Twitter que son client avait été interpellé alors qu'il rentrait en Belgique après un séjour en Finlande.

Le juge espagnol en charge du dossier avait émis vendredi des mandats d'arrêt européens contre M. Puigdemont et cinq autres dirigeants séparatistes catalans en fuite.

Il venait de Finlande

Le président catalan déchu Carles Puigdemont avait quitté vendredi la Finlande pour la Belgique, a affirmé samedi un député finlandais qui avait organisé sa visite dans le pays. "Je peux vous dire où se trouve mon client mais je ne le dirai pas en raison du secret professionnel", indiquait samedi Paul Bekaert. "Je n'ai pas non plus reçu de documents de la part de mon confrère espagnol qui ferait part d'un tel mandat", ajoute-t-il. "L'émission d'un nouveau mandat d'arrêt européen serait abusif et illégal."

Le président catalan déchu Carles Puigdemont a quitté vendredi la Finlande pour la Belgique, a affirmé samedi un député finlandais qui avait organisé sa visite dans le pays. "Je peux vous dire où se trouve mon client mais je ne le dirai pas en raison du secret professionnel", indique Paul Bekaert.

Samedi, la police finlandaise a indiqué avoir demandé des précisions à Madrid sur le mandat d'arrêt international visant l'ex-président catalan, affirmant qu'elle ne l'appliquerait pas tant que le parquet finlandais n'aurait pas reçu les informations demandées.

Si Carles Puigdemont réside en Belgique et qu'un mandat d'arrêt international est émis, la police devra interpeller le Catalan pour un interrogatoire, ajoute son avocat. "Mais ça ne signifie pas qu'il sera extradé. Le juge d'instruction et la chambre du conseil devront en décider."

Les faits reprochés à Carles Puigdemont ne sont par ailleurs pas punissables en Belgique, souligne-t-il.

La Catalogne dans l'impasse après une offensive judiciaire contre les indépendantistes

La Catalogne a replongé dans l'impasse politique samedi après l'échec de l'investiture à la présidence régionale de Jordi Turull, incarcéré la veille lors d'une offensive judiciaire contre le noyau dur des dirigeants indépendantistes.

"Le candidat à la présidence de la Generalitat (exécutif catalan) est en prison avec d'autres députés de cette chambre", a constaté le président du parlement catalan Roger Torrent à l'ouverture des débats qui auraient dû aboutir à la désignation du nouveau chef de l'exécutif régional. "Il est évident que dans ces conditions la session ne peut pas avoir lieu".

C'est la troisième fois que les indépendantistes, qui disposent de la majorité absolue au parlement, échouent à faire investir un nouveau chef en raison de décisions de justice, après Carles Puigdemont, exilé en Belgique, et l'activiste Jordi Sanchez, incarcéré.

S'ils n'y arrivent pas avant le 22 mai, de nouvelles élections seront automatiquement convoquées. Et tant qu'un président régional ne sera pas désigné, la Catalogne restera sous la tutelle de Madrid, qui a pris cette mesure après la déclaration d'indépendance mort-née du 27 octobre.

Dans le cas de M. Turull, un premier vote d'investiture avait eu lieu jeudi, mais il n'avait pas réussi à l'emporter faute de l'appui du parti séparatiste le plus radical. Il devait se soumettre ce samedi à un deuxième vote.

- "Attaque" contre la démocratie -

Mais vendredi, le juge de la Cour suprême chargé de l'enquête sur la tentative de sécession d'octobre a inculpé 25 responsables séparatistes, dont 13 pour "rébellion", une infraction passible d'un maximum de trente ans de prison.

Ce chef d'inculpation est très controversé car il suppose l'existence d'un "soulèvement violent" qui, selon de nombreux juristes, ne s'est jamais produit.

Le magistrat a envoyé en détention préventive cinq indépendantistes, dont Jordi Turull, élevant à neuf le nombre total de responsables politiques indépendantistes incarcérés.

"Ce qui s'est passé hier est une attaque au coeur de la démocratie", a estimé le président du parlement catalan Roger Torrent, dénonçant "une situation d'injustice, de régression et de répression".

Vendredi soir, 37 personnes ont été légèrement blessées dans les rues de Barcelone lors de manifestations contre la décision du magistrat.

Le juge a aussi lancé des mandats d'arrêt internationaux contre six dirigeants indépendantistes partis à l'étranger, dont l'ancien président régional Carles Puigdemont.

- "Echec collectif" -

Dans l'hémicycle du parlement catalan, la chef de file du parti anti-indépendantistes Ciudadanos a appelé samedi ses rivaux à abandonner le processus d'indépendance et leur a reproché d'avoir bafoué les lois en organisant le référendum d'autodétermination interdit du 1er octobre.

"Ce processus a été un échec collectif de toute la Catalogne (...) Il faut réellement que vous vous posiez la question: à quoi a servi le processus?", a-t-elle lancé, rappelant la division sociale et l'incertitude économique provoqués dans cette dynamique région de 7,5 millions d'habitants, qui fournit environ 20% du PIB espagnol.

"Il faudra recoudre la société, sans excès de reproches ou de critiques", écrit Marius Carol le directeur du quotidien catalan La Vanguardia, estimant que la décision judiciaire de vendredi "ne contribue pas à trouver une sortie, c'est tout le contraire".