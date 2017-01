Myriam Leroy Journaliste Opinion

C'est le moment de...(re)voir "La haine"

L'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme mort dans des circonstances floues dans une gendarmerie de la région parisienne, nous invite à nous interroger sur les pratiques policières (de plus en plus dénoncées) plus que borderline. Le film de Mathieu Kassovitz, mêlant drame et humour, évoquait déjà le phénomène, il y a plus de 20 ans.