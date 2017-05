C'est le moment de... (re)lire Karl Marx

En lisant ces lignes du 18 Brumaire de Louis Bonaparte, comment ne pas penser à la sinistre comédie mettant une seconde fois en scène, partout dans nos sociétés occidentales, l'affrontement entre libéralisme et autoritarisme, et qui, après le duel Clinton - Trump, a atteint, dans la lutte entre Macron et Le Pen, un nouveau sommet (ou plutôt : un nouveau fond) ? Sinistre comédie car, tout comme Marx l'a si bien démontré dans sa comparaison entre la révolution de 1789 et celle de 1848, si les paroles et les formes du débat sociétal semblent être restées les mêmes, le c...