C'est le moment de...(re)lire H.P. Lovecraft

Visionnaire, hypocondriaque, nostalgique, misogyne, érudit - Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) fut un peu de tout ça, et bien plus encore. Père du roman d'horreur moderne, fervent admirateur du pessimisme historique d'Oswald Spengler et détestant cordialement la civilisation technisée, Lovecraft évolua à cheval sur deux époques, deux styles de vie, deux types d'existence.