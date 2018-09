Bruno Roger-Petit, porte-parole de l'Elysée, quitte ses fonctions

Selon France 2, son départ s'inscrit dans une restructuration plus large de la communication du palais présidentiel. La décision de son éviction aurait déjà été prise cet été, mais elle devait être actée le 15 septembre. En raison de fuites dans la presse, BRP aurait toutefois décidé de plier bagage plus tôt et a annoncé sa démission ce mercredi au gouvernement.

Bruno Roger-Petit s'était attiré les foudres de la presse pour avoir menti en pleine affaire Benalla. Dans une courte déclaration vidéo, l'ancien journaliste avait déclaré qu'Alexandre Benalla avait écopé de "la sanction la plus grave jamais prise contre un chargé de mission travaillant à l'Elysée", ce qui était faux, souligne L'Obs. Il avait également déclaré que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron avait été démis de ses fonctions de "responsable de la sécurité des déplacements du président de la République", alors que des photos montraient que Benalla continuait de s'en occuper.

Sylvain Fort, plume d'Emmanuel Macron, va reprendre en charge toute la communication présidentielle, précise France 2.