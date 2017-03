Brigitte Macron, une femme d'influence

Soudain, une sonnerie retentit. Brigitte Macron pousse un cri : " Ciel, mon mari ! " Elle éclate de rire. Sur l'écran, le nom s'affiche : Emmanuel Macron. Elle décroche : " Oui chéri, ça se passe bien. Patrick me reçoit magnifiquement. Tu m'appelles en sortant. Baisers, chéri. " Ce jour-là, l'épouse du candidat d'En marche ! est en visite sur le Campus des métiers et de l'entreprise, à Bobigny (au nord-ouest de Paris). Ce centre d'apprentissage, qui forme à 18 métiers de l'artisanat, est dirigé par Patrick Toulmet, ex-élu régional UMP, tombé sous le charme d'Emmanuel Macron et devenu délégué national au sein de son mouvement. Ce 23 février, il guide son amie Brigitte dans un dédale de 23 000 mètres carrés. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron et François Bayrou scellent leur alliance dans la cohue médiatique du palais de Tokyo, à Paris. Ici, loin du bruit et de la fureur de la campagne, à quelques minutes seulement de la capitale, Brigitte Macron fait une plongée dans le monde tel qu'il est.

