Brexit : un nuage de laid

Lorsqu'il occupait sa maison de la rue des Batailles, à Chaillot, Balzac ne roulait pas sur l'or. Pour maintenir son train de vie ardent, tout en échappant à ses créanciers, il eut l'idée détonnante de devenir une femme. Ainsi, c'est sous l'alias de la "Veuve Durand" qu'il s'épuisa en correspondances avec ses huissiers, disputant au Balzac masculin son bureau et rêvant, de temps à autre, à des choses belles, noires, rouges et dorées. Un drapeau belge ? En tout état de cause, on ne le répétera jamais assez : les hommes, même bien éduqués, même bien charpentés, ne sont jamais ce qu'ils prétendent être. Le muscle ne fait pas le moine. La nationalité non plus.

