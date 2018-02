Brexit: "un bon divorce vaut mieux qu'un raccommodage permanent"

Les politiciens, dans un âge où les arguments rationnels ne semblent plus convaincre, se réfugient volontiers dans le pathos de bas étage. On rêve d'une parodie de film d'amour entre John Bull et Europa. John Bull veut rentrer à Downton Abbey, où il se sentait si bien, et quitter la misérable Bruxelles. Europa, qui appréciait tant sa contribution budgétaire, oscille entre le langage dur (" il n'y aura plus de rapports profonds entre nous ") et les salades sentimentales (" comme on était bien "). John Bull ne rejette pas des étreintes occasionnelles, mais à condition de préserver sa liberté. Europa, elle, protège d'abord sa sécurité, pension alimentai...