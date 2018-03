Brexit: "aucune des deux parties n'aura exactement ce qu'elle veut"

Dans un discours prononcé à Londres pour définir sa vision de la future relation commerciale avec l'UE elle a aussi affirmé que son pays n'accepterait ni le modèle canadien, ni le modèle norvégien de relation avec l'UE. "Nous n'accepterons pas les droits du Canada et les obligations de la Norvège", a-t-elle commenté. Elle a néanmoins assuré vouloir d'un accord commercial avec les Européens. "Je veux le partenariat le plus large et le plus profond possible - couvrant plus de secteurs et coopérant plus pleinement que dans tout autre accord de libre-échange au monde", a affirmé Theresa May. "Le fait est que chaque accord de libre-échange a des accès variables aux marchés en fonction des intérêts respectifs des payx impliqués. C'est c'est ça, faire son marché, alors chaque accord commercial le fait."

Theresa May répondait ainsi aux voix européennes qui reprochent aux Britanniques de faire leur marché dans les mesures qui les arrangent. Il faudra mettre sur pied un "mécanisme d'arbitrage qui sera complètement indépendant". Ce mécanisme remplacerait l'autorité de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), qui "devra prendre fin" dès lors que les Traités et le droit européens cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni.

Il ne sera cependant pas interdit de vérifier la jurisprudence de la CJUE lorsqu'une loi britannique sera similaire au droit européen, a souligné la Première ministre. La Première ministre a également promis qu'il n'y aurait pas de frontière dure ("hard border") entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, misant sur la technologie pour permettre de restreindre la liberté de circulation des citoyens sans rétablir une frontière physique. Elle n'a cependant pas élaboré plus avant sur la mise en oeuvre concrète de ce système. "Nous avons toujours été clairs sur le fait que nous ne voulons pas revenir à une frontière dure en Irlande.

Nous avons rejeté toute infrastructure physique à la frontière, ou tous contrôles liés", a souligné Theresa May, reconnaissant que le Royaume-Uni avait la "responsabilité d'aider à trouver une solution". "Tout comme il serait inacceptable de revenir à une frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, il serait inacceptable de briser le marché commun du Royaume-Uni en créant une frontière douanière le long de la mer d'Irlande." Mme May a dit espérer une "relation sans frictions" avec l'Union européenne. Pour cette raison, les Britanniques veilleront à garder des standards régulatoires aussi élevés que possible, et examineront comment rester dans certaines agences européennes, notamment celles dédiées aux produits chimiques, aux médicaments ou à l'industrie aérospatiale, a indiqué la Première ministre. "Nous savons ce que nous voulons, nous comprenons vos principes, nous avons un intérêt commun à y arriver: allons-y! ", a conclu la Première ministre.