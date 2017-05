Brésil: nouvelles accusations de corruption et blanchiment contre Lula

L'ex-chef de l'Etat de 2003 à 2010 est déjà visé par cinq procédures judiciaires liées à l'opération "Lavage express", qui a révélé un vaste réseau de corruption orchestré par des entreprises du bâtiment pour truquer systématiquement les marchés publics, notamment ceux du géant pétrolier étatique.

Le nouvel acte d'accusation, présenté par les procureurs de l'opération "Lavage express", est relatif à l'achat et à la rénovation d'une ferme à Atibaia, à Sao Paulo, qui aurait été payée avec des fonds publics. Le titre de propriété de la ferme est au nom de Fernando Bittar, associé d'un des enfants de Lula.

Dans le scandale autour de Petrobras, le leader du Parti des travailleurs (PT, gauche) est accusé d'avoir "structuré, orienté et commandé le schéma illicite de paiement de pots-de-vin au bénéfice de partis politiques, de politiques et de fonctionnaires publics, alors qu'il était président de la République, en nommant des directeurs de Petrobras orientés vers la pratique de crimes au bénéfice des constructeurs Odebrecht et OAS". L'équipe d'enquêteurs affirme que, en échange, Lula aurait garanti aux entreprises du bâtiment des contrats avec le géant pétrolier étatique Petrobras.

Douze autres personnes ont été accusées dans ce méga-scandale qui secoue le Brésil.