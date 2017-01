Blue Monday : le jour le plus déprimant de l'année ?

Le poète belge Jean de Bosschère détestait les couleurs. Aussi s'efforçait-il de vivre sa vie en noir et blanc. Pour ce faire, il accumulait, notamment, les paons blancs. Il en aurait possédés plus de 250. Voilà où va la civilisation : noir ou blanc, il faut choisir. Aussi, janvier est-il unanimement blanc : en France, c'est d'ailleurs " le mois du blanc ". En Belgique, le vote blanc fait débat alors même que Maggie De Block vient de déclarer ne pas vouloir signer de chèque en blanc. On imagine sans peine la terrible pâleur de janvier qui file à toute allure sur la route de l'hiver. Il n'y met aucun romantisme. Il n'a pas le temps. Il fonce. De son côté, saint Nicolas est reparti en Espagne, avec ses Zwarte Piet, emmenant avec lui...