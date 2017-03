Bientôt un quartier général militaire pour l'Union européenne

Les 28 ont décidé "de mettre en place, à court terme, une capacité militaire de planification et de conduite au sein de l'état-major de l'UE à Bruxelles, qui sera chargée, au niveau stratégique, de la planification et de la conduite opérationnelles de missions militaires à mandat non exécutif", c'est-à-dire non combattant, selon le texte qu'ils ont adopté.

"Depuis les années cinquante, on a du mal à avancer dans le domaine de la défense, où l'UE a une histoire plutôt marquée par la division", a réagi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, en se disant "fière" de cette décision.

Le QG embryonnaire sera "opérationnel dans les semaines à venir" et emploiera "environ 30 personnes", a-t-elle précisé.

Cette unité chapeautera de Bruxelles trois missions de formation de l'UE (quelque 600 soldats), actuellement déployées au Mali, en Somalie et en République centrafricaine, sous la houlette de l'actuel chef d'état-major européen, le général finlandais Esa Pulkkinen.

Plusieurs pays de l'UE, notamment le Royaume-Uni, voient d'un mauvais oeil toute initiative qui pourrait évoquer une armée européenne. "Il ne s'agit pas d'une armée européenne, je sais que ce qualificatif circule, c'est plutôt une façon plus efficace de faire notre travail militaire", a pour sa part insisté Mme Mogherini.