Bientôt un changement de régime en Iran? "Je préfère être arrêté que de mourir de faim"

Des policiers montent la garde devant l'Université de Téhéran, tout comme à d'autres endroits du pays. Il y a une semaine et demie, des centaines d'étudiants y manifestaient encore. Leurs slogans résonnaient dans tout le pays : "À bas la République islamique !"Ou "Mort à l'ayatollah Khamenei!" Mais soudain tous les accès au campus ont été fermés. Sauf un, où des policiers frappaient les manifestants à coups de matraque. Said, un étudiant en sciences politiques de 22 ans, y était. "Certains de mes amis n'ont pas pu échapper, et ont été arrêtés", raconte-t-il. "Au début, il n'y avait que des étudiants d'extrême gauche et des ouvriers qui descendaient dans la rue. À présent, de plus en plus de gens exigent des réformes." Tout à coup, Said s'excuse. Il ne peut parler au téléphone et raccroche.

