Bernard Arnault, un redressement fiscal à un milliard d'euros

C'est une des révélations majeures de l'enquête de l'émission Pièces à conviction diffusée mercredi 28 mars sur France 3 : Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, l'homme le plus riche de France et quatrième fortune mondiale selon le magazine Forbes, a fait l'objet d'un redressement fiscal, en France, concernant sa domiciliation fictive en Belgique de fin 2011 à 2013. Et le montant de ce redressement serait particulièrement salé puisqu'il avoisinerait le milliard d'euros. Des informations " formellement " démenties, dès le 26 mars, par le groupe de luxe, mais pas par Bernard Arnault lui-même.

