Berlusconi de nouveau renvoyé en justice pour subornation de témoin

Dans cette affaire, l'ex-chef du gouvernement italien est accusé par le parquet d'avoir versé au cours des années, 157.000 euros à Mariano Apicella, un chanteur napolitain qui a accompagné à la guitare de nombreuses soirées organisées par M. Berlusconi. M. Apicella est pour sa part renvoyé en justice pour faux témoignage et le procès devrait s'ouvrir le 23 novembre à Rome.

Ce renvoi en justice a été prononcé dans le cadre d'une affaire appelée par les médias italiens Ruby-ter. Le premier procès Ruby, plus connu comme "Rubygate", du pseudo de la jeune Marocaine Karima El-Mahroug, et des fameuses soirées "bunga-bunga", a valu à M. Berlusconi une condamnation en première instance à sept ans de prison pour prostitution de mineure et abus de pouvoir.

Le magnat des médias a cependant été définitivement acquitté en mars 2015 par la Cour de cassation dans ce volet. Le procès Ruby-bis concerne deux proches de Silvio Berlusconi accusés de lui avoir fourni de jeunes prostituées pour ses soirées "bunga-bunga", condamnés en appel à 4 ans et 7 mois de prison pour l'un et à 2 ans et 10 mois pour l'autre.

Le procès Ruby-ter porte d'une manière générale sur les versements effectués par Silvio Berlusconi à diverses personnes, jeunes femmes et musiciens ayant participé à ses soirées, en échange de leur silence.

Selon le parquet, la "bienveillance" de ces jeunes femmes a coûté à Silvio Berlusconi dix millions d'euros entre 2011 et 2015, dont sept millions pour la seule Ruby, mineure lorsqu'elle a participé aux fameuses soirées: argent liquide, cadeaux, voitures, mise à disposition de logements, paiement de factures et de frais médicaux.

En vertu de la loi italienne, le tribunal de la ville où a été effectué le premier versement visant à acheter un témoignage favorable devient celui chargé de juger l'affaire. Ruby-ter se développe ainsi parallèlement devant plusieurs tribunaux italiens, entre autres Milan, Sienne, Rome ou Turin.

Le parquet de cette dernière ville a lui aussi demandé mercredi le renvoi en justice de Silvio Berlusconi et le verdict devrait être connu le 1er juin.