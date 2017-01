Benoît Hamon: "Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire"

"Nous sommes une nation éprise de justice, amoureuse de liberté, mais qui s'oublie et se perd en regardant avec nostalgie vers le passé. Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire." "Je mesure votre confiance, elle n'est pas un poids, elle est un élan", a déclaré Benoît Hamon a ses électeurs.

"J'ai l'intention, demain, de rassembler les socialistes, tous les socialistes, parce que c'est ma famille politique et que j'y ai consacré 30 ans d'engagement", a-t-il ajouté. "Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, de ne penser qu'à l'intérêt des français."