Barack Obama donne un second souffle à son ancien compte Twitter

Le tout récent ancien président des Etats-Unis Barack Obama a repris vendredi le contrôle de son compte Twitter personnel (@BarackObama) d'une façon très personnelle. "Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on?" (Bonjour tout le monde! De retour aux vieilles méthodes. Est-ce que ce truc fonctionne encore?), a-t-il écrit avec humour.