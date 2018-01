Bannon assure qu'il soutient Trump, "un grand homme"

"Le président des Etats-Unis est un grand homme", a affirmé M. Bannon mercredi soir, quelques heures après un communiqué cinglant du locataire de la Maison Blanche l'accusant d'avoir "perdu la raison". "Je le soutiens sans relâche, que ce soit en sillonnant le pays (...) ou à la radio ou sur le web", a ajouté sur Sirius XM radio le patron du très droitier site d'informations Breitbart News.

La diffusion d'extraits explosifs d'un livre à paraître dans lequel Steve Bannon accuse le fils aîné de Donald Trump d'avoir commis une "trahison" a provoqué la colère du président américain.

"Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence. Quand il a été limogé, il n'a pas seulement perdu son travail, il a perdu la raison", a-t-il lancé, évoquant celui qui fut l'un des stratèges de sa victoire de 2016 et son proche conseiller à la Maison Blanche pendant six mois. L'un de ses avocats, Charles Harder, a adressé une mise en demeure écrite à Steve Bannon, l'accusant d'avoir rompu un accord de confidentialité et d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de M. Trump et de membres de sa famille.