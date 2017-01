Au moins 10.000 enfants non accompagnés ont disparu en Europe

La coupole, qui regroupe pas moins de 30 organisations dans 26 pays européens, lance "Mention the unmentioned", une campagne de sensibilisation qui invite le grand public à agir directement par le biais de Facebook en demandant aux ministres en charge de respecter les droits des enfants en migration.

La majorité des autorités en Europe n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de ces enfants et leur fournir la protection à laquelle ils ont droit, estime l'organisation. "Beaucoup d'entre eux vivent comme des prisonniers, dans des conditions atroces (...) Bien qu'ils aient le droit de rejoindre leurs familles, les procédures sont extrêmement lentes et complexes. C'est pourquoi beaucoup d'enfants ne voient pas d'autre solution que de 'disparaître' et de continuer leur route par eux-mêmes. C'est à ce moment précis qu'ils sont les proies les plus faciles", explique la secrétaire générale de Missing Children Europe, Delphine Moralis.

En 2015, ils étaient au moins 89.000 à franchir la frontière européenne non accompagnés. Selon Europol, 10.000 enfants réfugiés non accompagnés ont déjà disparu en Europe. Un chiffre qui serait, en réalité, beaucoup plus élevé, selon l'organisation. "Ces enfants disparaissent parce qu'on ne propose pas d'alternative sans danger à leur situation. Et une fois qu'ils ont disparu, il est très difficile de les retrouver", pointe Mme Moralis.

Avec la campagne, "Mention the unmentioned", l'organisation invite tout un chacun à partager une image sur Facebook et à 'mentionner' son ministre en charge de l'asile et la migration.

Les Belges sont ainsi invités à visiter mentiontheunmentioned.eu pour partager le visuel et l'histoire de leur choix sur Facebook et à y mentionner Theo Francken (@franckentheo).

La campagne démarre huit jours avant la réunion informelle des ministres de la Justice et des Affaires intérieures à Malte, à laquelle participera également M. Francken, et durant laquelle ils discuteront des réformes sur la législation concernant l'asile européen et la migration.