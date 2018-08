Au Mali, IBK "serait réélu", selon son parti

"Les résultats issus du système de centralisation de notre QG de campagne indiquent que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable", a déclaré en conférence de presse Boukary Treta, directeur de campagne de la coalition Ensemble pour le Mali, une plateforme de 68 partis soutenant IBK. "Il semble qu'il soit en tête dans la totalité des régions", à Bamako, ainsi que dans les bureaux de vote à l'extérieur du pays, a-t-il ajouté. "Toutefois, nous attendons avec sérénité les résultats officiels qui vont être communiqués prochainement par les autorités compétentes", a noté le directeur de campagne. Le président sortant était opposé au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui accuse le pouvoir d'avoir profité de l'insécurité dans le pays, en proie à des violences djihadistes et ethniques, pour truquer le vote au profit d'IBK. Selon une source proche de l'entourage présidentiel, les résultats provisoires seront annoncés mercredi par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation (MATD). Ils doivent ensuite être entérinés par la Cour constitutionnelle. L'Union européenne a exhorté lundi le ministère à publier "dès que possible et avant proclamation des résultats définitifs, l'intégralité des résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote, conformément aux bonnes pratiques internationales". "Il s'agit là de mesures indispensables afin de garantir l'intégrité du vote", a insisté la cheffe de la mission d'observation électorale de l'UE, Cécile Kyenge.