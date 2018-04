Au Congo, le labeur quotidien des chercheurs d'or (En images)

L'or est l'une des principales ressources minières de la République démocratique du Congo, dont le sous-sol recèle notamment respectivement de 10% et 34% des réserves mondiales connues du cuivre et du cobalt. A quoi ressemble la vie quotidienne des chercheurs d'or dans ce pays d'Afrique? En voici un aperçu en images à la mine d'or de Makala dans la province Ituri, à l'est de la RDC.