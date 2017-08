Attentats en Espagne: le conducteur présumé de la camionnette aurait été abattu à Cambrils

Moussa Oukabir est soupçonné d'avoir conduit la camionnette qui a fauché des dizaines de piétons jeudi soir sur les Ramblas, à Barcelone. L'attaque, revendiquée par le groupe terroriste Etat islamique, a fait 14 morts et une centaine de blessés.

Selon El Pais, Moussa Oukabir aurait été abattu dans la nuit de jeudi à vendredi à Cambrils, une ville touristique à 120 km au sud de Barcelone, où cinq "terroristes présumés" ont foncé dans la foule sur la promenade de bord de mer quelques heures après l'attentat de Barcelone. Tous ont été tués par la police.

A l'heure actuelle, quatre personnes, trois Marocains et un Espagnol, ont été interpellées pour les événements survenus au cours des dernières heures à Barcelone et Cambrils. Aucun d'entre eux n'avait d'antécédent lié au terrorisme. Au moins quatre autres seraient aussi en fuite, selon le quotidien catalan La Vanguardia.

Jeudi, un Marocain, Driss Oukabir, a été arrêté à Ripoll, tandis qu'un Espagnol dont l'identité n'a pas été révélée, né à Melilla (enclave espagnole au Maroc), a été arrêté à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone, où une explosion mercredi soir avait fait un mort dans une maison dont les occupants préparaient un engin explosif, selon la police.

Les Mossos d'Esquadra ont annoncé dans la nuit avoir arrêté un troisième homme à Ripoll, où un quatrième suspect a été arrêté vendredi.

Moussa Oukabir, le principal suspect recherché dans l'attentat de Barcelone, le conducteur de la camionnette ayant fauché des dizaines de piétons, se trouvait parmi les assaillants abattus à Cambrils, a affirmé vendredi après-midi la police catalane.

14 morts, 35 nationalités

Le bilan de ces attentats est passé à 14 morts, une femme blessée à Cambrils étant décédée à l'hôpital, a annoncé la direction générale de la protection civile de la Catalogne. "Important. Une femme grièvement blessée hospitalisée à (l'hôpital) Juan XXIII vient de mourir. Le bilan des attentats de #Barcelone et #Cambrils passe à 14", a tweeté l'organisme, qui n'inclut pas dans ces chiffres les cinq "terroristes présumés" abattus par la police à Cambrils.

Retour sur les faits de la nuit. A Barcelone jeudi à 16H50 locales (14H50 GMT), une camionnette blanche a descendu à toute allure l'allée centrale des Ramblas, au coeur touristique de la capitale catalane, fauchant les passants par dizaines et faisant au moins 13 morts et une centaine de blessés.

Environ huit heures plus tard, juste après minuit vendredi (vers 22H00 GMT jeudi), une Audi A3 a foncé sur la promenade du bord de mer de la station balnéaire de Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone, blessant six civils, ainsi qu'un policier. L'un des civils, une femme, a succombé à ses blessures.

L'Audi a percuté une voiture de la police catalane, les Mossos d'Esquadra. Une fusillade a alors éclaté au cours de laquelle la police a abattu les cinq occupants de l'Audi, des "terroristes présumés" portant de fausses ceintures d'explosifs.

Premier attentat revendiqué par l'EI en Espagne

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué jeudi soir l'attentat de Barcelone. Une "réponse aux appels à cibler les Etats de la coalition" internationale antijihadistes opérant en Syrie et en Irak selon l'organisation.

Le deuxième attentat n'a pas été revendiqué, mais la police estime que les auteurs des deux attentats formaient un "groupe" et préparaient une "attaque de plus grande envergure". L'enquête laisse entrevoir l'existence d'un "groupe de personnes", ayant agi en Catalogne à Ripoll, au nord de Barcelone, et Alcanar au sud, notamment.

Il s'agit du premier attentat revendiqué par l'EI en Espagne, mais le pays avait été touché en mars 2004 par le pire attentat islamiste en Europe. Des bombes avaient explosé dans des trains à Madrid faisant 191 morts, une attaque revendiquée par un groupe de la mouvance al-Qaïda.