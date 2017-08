Attentats en Espagne : Abdelbaki Es Satty, l'imam qui aurait "mangé le cerveau" des jeunes

Dans la petite ville des Pyrénées catalanes où il vivait depuis deux ans, un imam marocain est soupçonné d'avoir "mangé le cerveau" de jeunes compatriotes pour les amener à former la cellule djihadiste derrière les attentats de Barcelone et Cambrils, qui ont fait au moins 14 morts jeudi et vendredi.