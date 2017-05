Attentat de Manchester: L'auteur présumé a principalement agi seul, la piste du réseau pas exclue

L'enquêteur de l'unité de contre-terrorisme, Russ Jackson, explique que les investigations se sont concentrées sur les derniers mouvements et contacts de Salman Abedi, ainsi que sur l'interprétation des fragments de l'engin explosif dont il s'est servi pour frapper la Manchester Arena. "Notre enquête démontre qu'Abedi a réalisé lui-même la plupart des achats des composants de base. Ce qu'il devient évident c'est que bon nombre de ses mouvements et actions ont été menés seuls durant les quatre jours après son arrivée dans le pays et avant son horrible attaque", détaille M. Jackson.

"Il est vital de s'assurer qu'il ne faisait pas partie d'un plus grand réseau et nous ne pouvons pas encore l'exclure. Il reste un certain nombre de choses qui nous inquiètent au sujet de son comportement avant l'attaque et celui de ses associés, que nous devons explorer à fond." Plusieurs suspects ont été placés en garde à vue depuis le début de l'enquête, certains ont été relâchés, d'autres pourraient l'être prochainement, indique encore l'enquêteur. L'attentat-suicide a fait 22 morts et a été revendiqué par le groupe terroriste Etat islamique. Mardi, la police a communiqué des photos de l'auteur présumé, portant des lunettes, une casquette et une épaisse veste. L'unité de contre-terrorisme souhaite retrouver la valise bleue qu'il transportait durant ses allers et venues.