Attentat de Berlin: Un tir sur le chauffeur polonais quelques heures avant le drame

Lukasz Urban, 37, a été trouvé poignardé et abattu dans la cabine de son camion, suggérant qu'il a tenté de prendre le volant des mains de l'assaillant présumé Anis Amri et évité un bain de sang pire encore.

Une autopsie a révélé que le 19 décembre, M. Urban a reçu une balle dans la tête entre 16h30 et 17h30, selon le journal allemand Bild. Le camion a foncé dans le marché vers 20h00, causant la mort de 12 personnes, le chauffeur compris. Il est possible que le chauffeur était blessé mais toujours vivant lorsque le véhicule s'est précipité dans la foule selon Bild.

Le Polonais attendait pour décharger l'acier transporté dans son camion dans un entrepôt à Berlin quand son véhicule a été détourné. L'homme était marié et le père d'un adolescent. Une pétition a été signée par plus de 36.000 personnes sur le site Change.org demandant que M. Urban soit honoré de la croix fédérale du Mérite, la plus haute distinction civile du pays.

Anis Amri a été tué dans un échange de tir avec la police italienne à Milan vendredi. Avant l'attaque, le Tunisien faisait l'objet d'une enquête par les autorités allemandes suspecté d'entretenir des liens terroristes. L'Allemagne avait cherché a déporté l'individu hors du territoire. (Belga)