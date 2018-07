Attentat contre Dostum à Kaboul: 23 morts et 107 blessés

L'attaque a été revendiquée par les djihadistes du groupe Etat islamique. Le kamikaze s'est fait sauter au milieu d'une foule dense qui attendait l'homme fort de Jowzjan de retour d'un an d'exil en Turquie, à la sortie de l'aéroport international de Kaboul: mais le convoi de voitures blindées venait de passer et le général Dostum et sa suite sont indemnes.

Accusé de viol sur un rival fin 2016, Dostum avait quitté l'Afghanistan pour Ankara en mai 2017, officiellement pour raisons de santé. Rentré à bord d'un avion affrété par le gouvernement afghan, il a été accueilli en héros par une délégation d'officiels et des dizaines de partisans. D'ethnie ouzbèke, âgé d'une soixantaine d'années, Dostum collectionne depuis des décennies les faits de guerre et les pires exactions, comme la mort de 2.000 talibans enfermés dans des conteneurs. Il doit reprendre ses fonctions de vice-président.