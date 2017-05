Attentat à Manchester: Charles Michel exprime son soutien

A lire aussi: Attentat à Manchester: 19 morts dans une explosion après un concert

"Toutes mes pensées vont aux victimes à Manchester et j'exprime le soutien belge pour le Royaume-Uni", a réagi mardi matin le Premier ministre belge Charles Michel (MR) dans un message posté sur le réseau social Twitter.

Le chef de la diplomatie, Didier Reynders (MR), a également apporté sa "solidarité avec les Britanniques", qualifiant les faits "d'attaque ignoble".

Le vice-premier ministre Jan Jambon (N-VA), chargé des Affaires intérieures, s'est aussi exprimé au sujet des "horribles événements en Grande-Bretagne". "Nous sommes aux côtés des victimes et des services de secours", a-t-il communiqué sur Twitter.

En France, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a exprimé sur Twitter sa "solidarité avec le peuple britannique". "Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées", a-t-il indiqué.

Le soutien est également parvenu de Berlin, le porte-parole de la Chancelière allemande, Angela Merkel, affirmant que "nos pensées et prières sont avec la population de Manchester touchée par l'explosion. Nous pleurons les morts et espérons que les blessées seront rapidement rétablis."

Bruxelles, Paris et Berlin sont trois capitales européennes qui ont été frappées par des attentats terroristes dans le courant de l'année passée. Londres a aussi été le théâtre d'un attentat en mars dernier.

"Les Canadiens ont appris avec horreur l'attentat survenu à Manchester" et leurs "pensées accompagnent les victimes et leur famille", a pour sa part écrit le Premier ministre du Canada Justin Trudeau sur son compte Twitter. Le Premier ministre de l'Australie, qui fait aussi partie du Commonwealth, a pour sa part condamné une "attaque brutale sur des jeunes gens (...) contre l'innocence". "Cet incident, cette attaque, est particulièrement vile, criminelle et horrible car elle semble avoir été menée délibérément contre des adolescents", a-t-il déclaré au Parlement australien.

La chanteuse américaine Ariana Grande, 23 ans, est particulièrement appréciée du jeune public. Elle a rapidement été déclarée saine et sauve et s'est déclarée "brisée" par l'explosion et "du fond de son coeur, si si désolée".

Il était prévu que la vedette se produise dimanche au Sportpaleis d'Anvers, dans le cadre de sa tournée "Dangerous Woman" qui a été suspendue en Europe dans la foulée du drame.