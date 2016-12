Arrestation en Allemagne d'un possible contact de l'auteur de l'attentat de Berlin

"Le défunt Anis Amri avait sauvegardé dans son téléphone mobile le numéro de ce ressortissant tunisien de 40 ans. Les investigations laissent penser qu'il pourrait être lié à l'attentat", a indiqué le parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme. "Il reste à établir si ces soupçons (initiaux) se laissent confirmer par l'enquête", poursuit la même source qui souligne avoir toute la journée de jeudi pour demander éventuellement le placement en détention provisoire de cette personne. Une perquisition a par ailleurs eu lieu au domicile du suspect et dans son commerce le 26 décembre.

Anis Amri, 24 ans, a été tué vendredi à Milan par des policiers italiens après plus de trois jours d'une fuite qu'il l'a conduit en Italie via les Pays-Bas et la France. Pour les autorités allemandes, c'est ce jeune Tunisien qui a tué onze personnes en fonçant avec un camion volé dans la foule sur un marché de Noël à Berlin. Il a aussi abattu le chauffeur attitré du poids lourd. Les enquêteurs allemands cherchent à établir si Amri, qui était classé depuis des mois comme individu dangereux, a pu bénéficier de complicités. Trois de ses proches ont été interpellés samedi en Tunisie, dont son neveu qui a reconnu avoir été en contact avec Anis Amri via une application cryptée.