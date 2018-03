Armes à feu: Donald Trump va-t-il s'opposer à la NRA ?

Depuis la tuerie au lycée de Parkland, en Floride, la lutte contre les armes à feu est au centre du débat public aux Etats-Unis. Si les Présidents, quels qu'ils soient, ont toujours tenté de faire profil bas et évité de réagir publiquement sur cette question, Donald Trump semble lui plus que jamais prêt à agir. Mais les mesures que propose ou met en avant le Président pourraient se révéler limitées. Surtout si on prend en compte la pression qu'il subit de la NRA, le lobby des armes.

...