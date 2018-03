"Après les élections italiennes, l'Europe a besoin d'une parade au défi populiste"

Le Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio et la Ligue de Matteo Salvini sont fondés à nourrir des ambitions parce qu'ils ont été les principaux vainqueurs du scrutin. Mais ils sont conscients aussi de la difficulté de la tâche, vu le rejet qu'inspire tout ou partie de leur programme auprès de leurs rares partenaires potentiels de gouvernement. Non, la modération européenne à ce qui constitue de toute évidence un séisme pour la troisième puissance économique de l'Union - une majorité de voix " antisystème " et anti-Europe - renvoie surtout à la peur d'assumer sa responsabilité dans ce vote inédit car majoritairement contestataire.

