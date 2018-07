Après la Corée du nord, Trump refait le coup des tweets d'une rare virulence contre l'Iran

Le ton monte, via tweets interposés: le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran, à laquelle Téhéran a répondu du tac au tac.

Le message menaçant de Donald Trump, envoyé tard dimanche soir, a suscité des interrogations sur la stratégie américaine face à la République islamique, l'administration Trump étant régulièrement soupçonnée de caresser l'espoir d'un changement de régime en Iran.

Dans un registre évoquant celui utilisé il y a un an face à la Corée du Nord, le président américain a appelé l'Iran à "ne plus jamais" menacer les Etast-Unis au risque d'en "subir les conséquences".

"NOUS NE SOMMES PLUS UN PAYS QUI SUPPORTE VOS PAROLES DÉMENTES DE VIOLENCE ET DE MORT. FAITES ATTENTION !", a-t-il écrit dans un message adressé à son homologue iranien Hassan Rohani.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!