Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express Opinion

Après l'attentat de Toronto: "véhicule-bélier, maudit mimétisme"

Rappelant le modus operandi de celles de Nice, Berlin, Londres, Stockholm, Barcelone et New York, entre juillet 2016 et novembre 2017, les attaques de Toronto, le lundi 23 avril (10 morts), et de Munster, quinze jours plus tôt (2 tués), annonçaient de possibles attentats de l'Etat islamique. Qu'elles se soient avérées en définitive le fait de personnalités mentalement déséquilibrées ou psychologiquement déstabilisées rassure les agents des services de renseignement mais ne soulagent ni les proches des victimes ni les forces de l'ordre.