L'agence Customs and Border Protection (Douane et Protection des frontières, CBP) du département américain a l'intention d'émettre un appel d'offres avant le 6 mars sur "la conception et la construction de divers prototypes de mur à proximité de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique", peut-on lire sur le site web FedBizOpps.org. Ce dernier met en contact de potentiels entrepreneurs avec le gouvernement fédéral.

Les entrepreneurs sont invités à introduire leurs projets pour le 10 mars.