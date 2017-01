Antonio Guterres : "Engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue"

Le nouveau secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a lancé dimanche un appel à la paix, alors que des "millions d'êtres humains sont pris au piège de conflits" dans le monde. "La paix doit être notre objectif et notre guide. Tout ce que nous valorisons en tant que famille humaine - la dignité et l'espoir, le progrès et la prospérité - dépend de la paix", a-t-il souligné.