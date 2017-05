Anne-Sophie Lapix pour succéder à David Pujadas, le choix qui fait polémique

Dans un premier temps, la surprise

Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions a annoncé hier au présentateur qu'il était écarté du JT de France 2. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et a suscité de nombreuses réactions. Des membres de la rédaction du JT de France 2 racontent que lorsqu'on leur a annoncé la nouvelle "Beaucoup avaient les larmes aux yeux".

Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions leur a assuré que "ce n'était pas un désaveu pour David Pujadas". C'est aussi le message qu'elle a fait passer dans les médias, en justifiant son choix comme une volonté de renouvèlement, "Le temps était venu de donner un nouvel élan". Une certaine indignation persiste à la rédaction de France 2 malgré ces justifications. Hier, la consoeur de David Pujadas, Marie-Sophie Lacarrau, lui a publiquement apporté son soutien lors du JT de 13 Heures.

Aujourd'hui, la polémique

Après 16 ans au JT de France 2, David Pujadas sera remplacé par Anne Sophie Lapix. Le nom de la journaliste a fait réagir les internautes qui crient à la manoeuvre politique. La journaliste est la femme du patron de Publicis : 3ème groupe mondial de communication. Publicis travaille régulièrement ave France Télévision, et certains y voient un conflit d'intérêts. Le fait que ce changement se fasse moins d'une semaine après l'arrivée d'Emmanuel Macron a lui aussi suscité énormément de réactions, notamment sur tweeter : " La femme du boss de Publicis", "Mme Lapix épouse du président de Publicis", "Anne-Sophie Lapix dont le mari est le soutien de Macron"...

Le parcours d'Anne-Sophie Lapix:

Anne-Sophie Lapix a travaillé aussi bien dans l'audiovisuel public que privé.

Elle débute à la télévision à LCI en 1999, où elle présente le journal et restera sept ans. En 2005, elle rejoint M6 où elle devient présentatrice et rédactrice en chef de "Zone interdite". L'année suivante, elle y présente le JT de la mi-journée en semaine.En 2006, elle quitte M6 pour TF1. Elle y devient un temps la doublure de Claire Chazal pour les journaux du week-end et présente l'émission "Sept à huit" au côté de Harry Roselmack.

Deux ans plus tard, elle part sur Canal+ pour animer le magazine politique "Dimanche +". Elle remporte en 2012 le prix du meilleur intervieweur. A la rentrée 2013, après 5 ans de tête-à-tête avec toute la classe poli­tique, elle prend un nouveau départ sur France 5 aux commandes de l'émis­sion C à vous. Depuis l'émission n'a fait qu'évoluer dans ses audiences.